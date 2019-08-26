Слоним в эти выходные станет литературной столицей Беларуси

31 августа и 1 сентября здесь пройдет праздник белорусской письменности. Город готовится к встрече гостей, завершается и благоустройство улиц, площадей и домов. Новые концертные программы репетируют артисты, а литераторы подготовили многочисленные тематические мероприятия. В предпраздничном городе побывал Юрий Корнелович.



У слонимской поэтессы Ирины Войтко десятки стихов, посвященных родному городу. В общей сложности прославлять красоту своей малой Родины - это отличительная черта местного литературного объединения. Последнее время авторы работают с еще большим вдохновением и ответственностью. Потому что их родной город в этом году принимает эстафету праздника белорусской письменности.







Учитывая славные литературные традиции, в Слониме праздник письменности планируют отметить с особым размахом. В течение двух дней здесь будут работать десятки творческих площадок. Многочисленные научные конференции и пленэры пройдут с участием известных белорусских и зарубежных литераторов.



В режиме нон-стоп жителей и гостей города будут знакомить с белорусской культурой многочисленные творческие коллективы региона. Народный ансамбль "Славяночка" к празднику пополнил свой репертуар новыми песнями. А чтобы у зрителей остались только хорошие впечатления, репетиции каждый день.Изменяется и сам город. Приводятся в порядок площади, улицы и дома. Над обновленным обликом Слонима сегодня работают сотни строителей. Организаторы праздника подготовили для его участников много сюрпризов. Программа составлена так, чтобы интересно было и взрослым, и детям.







Еще одним долгожданным подарком ко Дню белорусской письменности стал памятник Льву Сапеге - выдающемуся деятелю Великого княжества Литовского. Именно при нем Слоним получил Магдебургское право. 31 августа Слоним примет своих первых участников праздника. Кстати, всего здесь ждут около 50 тысяч гостей из всех уголков Беларуси.



