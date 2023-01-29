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Слуцкая "Папараць-кветка" расцвела в Москве - танцевальный коллектив взял две престижные награды

Слуцкая "Папараць-кветка" расцвела на танцевальной сцене международного конкурса. Телевизионный проект хореографического творчества "Щелкунчик" в Москве собрал более 300 коллективов. Нашу страну представлял образцовый ансамбль из Слуцка "Папараць-кветка". Белорусские танцы "Круговая", "Пчелка" и хореографическая зарисовка "Каварот наадварот". Колоритные традиции ансамбля в сочетании с утонченными нарядами артистов не оставили равнодушными профессиональное жюри. На московской сцене свое мастерство продемонстрировали 6 тысяч юных артистов. По итогам конкурса коллектив из Слуцка стал лауреатами 1-й и 2-й степени в номинации "Народный танец".

Танцевальный ансамбль из Слуцка - с 30-летней историей. Более двух десятков - в статусе образцового. В коллективе станцевались ребята разных возрастов, школ и гимназий райцентра. В основной концертной труппе - два десятка человек. Всего в ансамбле 4 состава, где готовят детей на разных танцевальных уровнях.

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