Слуцкий дом художника представляет юбилейную выставку своего знаменитого земляка Михаила Басалыги

В этом году мастер отмечает 80 лет. Любимое направление - книжная и станковая графика в историческом и батальном жанрах. Выставка - посвящение малой родине и Году исторической памяти.

Михаил Басалыга - представитель династии слуцких художников-графиков. С детальной точностью он работал над иллюстрациями к художественным произведениям Дунина-Марцинкевича, Коласа, Купалы, Богдановича, Короткевича и многих других белорусских писателей. В творческой копилке художника более 80 проиллюстрированных книжных изданий. Наряды героев, аксессуары, оружие, даже батальные сцены разных исторических эпох - все старательно выверял по первоисточникам.