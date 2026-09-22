"Смотри, живи, цени" - 30 октября в Минске стартует "Лiстапад"

С 30 октября по 6 ноября 2026 года в Минске пройдет XXXII Минский международный кинофестиваль "Лістапад".

Главной площадкой станет кинотеатр "Москва", где состоятся торжественные церемонии открытия и закрытия. Также показы пройдут в кинотеатрах "Победа", "Центральный", "Беларусь", "Пионер". Плюс к этому будут задействованы площадки "Беларусьфильма", Академии искусств и БГУКИ.

В 2026 году "Лістапад" пройдет под слоганом "СМОТРИ. ЖИВИ. ЦЕНИ.". Главная идея - не просто продемонстрировать лучшие образцы мирового кинематографа, но и пригласить зрителя к глубокому эмоциональному сопереживанию экранным историям, а также научить ценить художественный и человеческий опыт, который дарит киноискусство.

Программа нынешнего фестиваля включает 8 конкурсных показов:

"Основной конкурс игровых фильмов";

"Основной конкурс неигровых фильмов";

"Основной конкурс неигровых фильмов";

"Конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік".

"Конкурс фильмов "Кино молодых";

"Конкурс короткометражных фильмов";

"Конкурс национальных киношкол";

"Национальный конкурс".

Также в программе - Дни кино Казахстана, Турции, Пакистана, России и Китая.

На участие в конкурсе было подано более 3 тыс. заявок. Расширилась и география "Лістапада" - впервые заявки подали представители Шри-Ланки, Камеруна, Гватемалы, Марокко и Боливии.

Познакомиться с афишей, посмотреть расписание показов, а также узнать последние новости можно на сайте listapad.org и в официальных аккаунтах фестиваля в Telegram и Instagram.