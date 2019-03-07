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Специальный репортаж из закулисья национального отбора

Сегодня вечером перед началом финала национального отбора на "Евровидение-2019" - специальный репортаж из закулисья национального отбора. Вся правда о подготовке к финалу из уст участников и создателей в одном минифильме EUROVISION. Отборная мечта. Смотрите сразу после "Панорамы".

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