Сегодня вечером перед началом финала национального отбора на "Евровидение-2019" - специальный репортаж из закулисья национального отбора. Вся правда о подготовке к финалу из уст участников и создателей в одном минифильме EUROVISION. Отборная мечта. Смотрите сразу после "Панорамы".