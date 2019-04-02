Снеговик в космосе и НЛО на полях Беларуси. Выставка Александра Бельского во Дворце искусств

Во Дворце искусств открылась персональная выставка Александра Бельского. Это ретроспектива творчества художника за последнюю пятилетку - около 3 десятков произведений маслом на холсте. Самое последнее вышло из мастерской за день до экспозиции. Самое крупное полотно - 1,5 на 3,5 метра. Герои картин - снеговики в жизненных реалиях.



Александр Бельский прославился своими афишами для кинотеатра "Пионер". Это единственный художник в нашей стране, кто рисовал постеры кистью, а не печатал на принтере. Выставка продлится до 18 апреля.



