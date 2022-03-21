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Сокровища из монастырского сундука в Национальной библиотеке Беларуси

Книжные сокровища из монастырского сундука. Традицию и технологию создания духовных памятников в Год исторической памяти рассекречивает Национальная библиотека Беларуси.

Впервые в музее книги экспонируют фрагменты архива монастырской типографии. Это напечатанные, но не разрезанные и не видевшие руки переплетчика страницы, представленные полноценным тиражом. Благодаря научным исследованиям, две книги уже удалось идентифицировать. "Устав ордена бригиток" и "Бревиарий" более двух с половиной столетий не покидали стен монастыря.

Документы, сохранившие историю белорусской книжной традиции, переданы Национальной библиотеке на постоянное хранение. Сегодня сотрудники заняты научным осмыслением находки, в планах детально проанализировать тираж. Артефакты будут использоваться не только учеными, станут доступны и для широкой публики.

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