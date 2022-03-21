Сокровища из монастырского сундука в Национальной библиотеке Беларуси

Книжные сокровища из монастырского сундука. Традицию и технологию создания духовных памятников в Год исторической памяти рассекречивает Национальная библиотека Беларуси.



Впервые в музее книги экспонируют фрагменты архива монастырской типографии. Это напечатанные, но не разрезанные и не видевшие руки переплетчика страницы, представленные полноценным тиражом. Благодаря научным исследованиям, две книги уже удалось идентифицировать. "Устав ордена бригиток" и "Бревиарий" более двух с половиной столетий не покидали стен монастыря.