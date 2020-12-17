"Солнцестояние" - в музее Азгура

Керамические работы в виде солнечных дисков с ручной росписью… Авторский проект художника Владимира Кондрусевича - в мемориальном музее-мастерской Заира Азгура. Работы связаны не только со славянскими традициями, но и со всей историей человеческой цивилизации. На керамических тарелках - женские и мужские образы, а мифологические персонажи создают иллюзию причастности к античному миру, где при помощи искусства велась летопись событий.

На создание проекта художника вдохновило астрономическое явление - солнцестояние, которое происходит в эти дни в природе. Солнце находится в самой низкой точке над горизонтом, поэтому дни сейчас - самые короткие за весь годовой период, а ночи - самые долгие.