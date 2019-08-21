Состоялась жеребьевка выступлений итогового гала-концерта отбора на детское "Евровидение-2019"

Сегодня финалисты национального отбора на детское «Евровидение - 2019» определились, в каком порядке выходить на сцену. В Белтелерадиокомпании состоялась жеребьевка выступлений итогового гала-концерта.



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Откроет шоу Елизавета Мисникова, а в финале споет Мария Ермакова. Всего за право представить Беларусь на детском "Евровидении" соревнуются 8 солистов, трио и квартет. Примечательно, что в этом сезоне в финале все голоса девичьи. Участники итогового этапа проекта были определены профессиональным жюри накануне по итогам прослушивания. Всего на адрес организатора проекта Белтелерадиокомпании поступило 44 заявки.



Участники познакомились с командой, которая займется подготовкой шоу. Юным артистам предстоит принять участие в съемках визиток. Работа над короткими видеороликами начнется 28 августа. Сам же финал намечен на 20 сентября. Тот, кто по итогам голосования зрителей и жюри наберет наибольшее количество балов, представит Беларусь на международном песенном конкурсе 24 ноября в Гливице (Польша).



