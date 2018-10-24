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Советское движение в произведениях живописи, графики и скульптуры представят в Минске

Накануне 100-летия ВЛКСМ в стенах Национального художественного музея откроется самая ностальгическая выставка. Более 60-ти экспонатов из фондов музея, созданные с 1920 по 1980 годы, на языке социалистического реализма расскажут о юности советского поколения.

Для широкой публики выставка станет доступна уже завтра. А на церемонии открытия состоится торжественное гашение марки в честь 100-летия ВЛКСМ.

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