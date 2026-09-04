Совместное книгоиздание и переводческие проекты - Беларусь строит литературную дипломатию

В Минске 4 сентября развернулся Международный круглый стол "Художественное слово - гуманитарный мост мира и добрососедства между народами и странами". Таким образом, Минск в который раз подтвердил статус авторитетной площадки для большой литературной дипломатии. Ко встрече подключились авторы из Молдовы, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, а также России - из Башкортостана.

Сегодня важной вехой культурного сотворчества являются совместное книгоиздание и переводческие проекты. Главным партнером в литературной сфере для Беларуси остается Россия. Также важным стратегическим союзником становится Китай.

Вектор на Восток подкреплен масштабными планами по расширению культурного обмена с КНР. Уже в ближайшее время лучшие произведения национальных авторов Китая и Беларуси будут переведены и представлены читателям обеих стран.

Китай заинтересован в том, чтобы белорусские авторы и их книги были представлены в КНР, а китайские авторы и книги были представлены в Беларуси, отметил директор издательства "Мастацкая лiтаратура" Александр Бадак. "Мы хорошо знаем китайскую классику. Современная литература большая и богатая. На таких встречах мы узнаем, что в Китае сегодня популярно, кого можно переводить, чтобы это с интересом читалось в Беларуси", - сказал он.

Преимущества литературной дипломатии и гуманитарных связей в том, что через художественное слово, через литературную дипломатию можно донести миролюбивую добрососедскую позицию нашей страны по отношению к другим народам, отметил председатель Союза писателей Беларуси Александр Карлюкевич. "Мы благодарны всем, кто давно участвует в этом творческом проекте. У нас есть целое содружество литераторов, которые поддерживают белорусскую литературу, а это означает, что поддерживают Беларусь, и живут приоритетами нашей миролюбивой президентской политики", - отметил он.

Уже завершена работа над международным издательским проектом "Кнiга аднаго верша Янкi Купалы на мовах народау свету". Строки песняра зазвучат в десятках стран, а официальная премьера многоязычного издания запланирована в этом году.