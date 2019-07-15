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Совсем скоро жюри назовет победителей Международного конкурса эстрадной песни "Витебск-2019"
Буквально через несколько минут разрешится главная интрига "Славянского базара": жюри назовет победителей Международного конкурса эстрадной песни "Витебск-2019". За два конкурсных дня наш Иван Здонюк набрал 170 баллов. Это один из лучших результатов. Практически все десятки от жюри собрал представитель Казахстана Адильхан Макин - у него 178 баллов. Будет ли присужден Гран-при - последнее слово за членами жюри. На сцену Летнего амфитеатра готовятся выйти участники гала-концерта закрытия фестиваля. В афише - Вячеслав Добрынин, Тамара Гвердцители, Александр Маршал. Сюрпризом для зрителей обещает стать премьера песни Софии Ротару, которую она написала специально для "Славянского базара".
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