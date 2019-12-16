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"Союзмультфильм" покажет продолжение легендарного "Умки"

"Союзмультфильм" покажет продолжение легендарного "Умки"

Это уже третья часть, она вышла на 50 лет позднее первой.

Новый мультфильм "Умка" появится на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма" 23 декабря.

Первая часть вышла 1969 году. Второй мультфильм "Умка ищет друга" студия представила в 1970-м. В продолжении зрители узнают, смог ли самый искренний и смелый полярный мишка встретиться с мальчиком.

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