Сегодня в столичном Доме литераторов союзы писателей и деятелей культуры Китая и Беларуси подписали соглашение о культурном обмене. В состав китайской делегации вошли писатели, художники и фотографы. Гостей принимало Минское областное отделение Союза писателей. Во время визита в Беларусь китайская делегация проведет ряд исследований белорусской народной культуры, посетит столичные музеи и знаковые объекты города.