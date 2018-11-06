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Союзы писателей и деятелей культуры Китая и Беларуси подписали соглашение о культурном обмене
Сегодня в столичном Доме литераторов союзы писателей и деятелей культуры Китая и Беларуси подписали соглашение о культурном обмене. В состав китайской делегации вошли писатели, художники и фотографы. Гостей принимало Минское областное отделение Союза писателей. Во время визита в Беларусь китайская делегация проведет ряд исследований белорусской народной культуры, посетит столичные музеи и знаковые объекты города.
В следующем году с ответным визитом в Китай отправятся белорусские культурные деятели.
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