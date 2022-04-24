История создания клипа "Помните"

Давайте окунемся непосредственно в съемочный процесс. Следующий репортаж о том, как снимался материал и, наконец, появится возможность увидеть клип целиком! Долгожданная встреча поколений - дедушки и внучки, а по факту - партнеров по съемкам. Главный герой и рассказчик сейчас в одном кадре. С каждым годом их, ветеранов, все меньше. На счету не просто дни, но часы, минуты и даже секунды. Хотя им, прошедшим через ад на земле, на своем веку давно уже нечего бояться. Главное - успеть. Успеть рассказать и поделиться сокровенным, тем, что долгие годы хранили на антресоли памяти.

Прервалась жизнь. Такая хорошая жизнь, школьная. Там всегда собирались. Какие-то выставки делали, самодеятельность. Интерес был и любовь какая-то там тоже - Лидочка Стебихова была, и все это рухнуло. Владимир Бородин, ветеран Великой Отечественной войны

Он крепко держит ее за руку. Любя показывает пожухлые фотокарточки. Настоящий герой Великой Отечественной войны смотрит на нас взглядом 20-летнего юноши. Если бы он сломался и не дошел тогда, в 45-м, до Берлина, ни этой встречи, ни нас не было бы. Бородин никогда не сдается. Секретарь комсомола школы ФЗО в Сталинграде ушел на фронт вслед за отцом.

После училища попал в 170 гвардейский артиллерийский полк. 18-летний командир огневого взвода отдавал приказы воякам со стажем. Задача привести солдат на позицию, сделать это быстро и точно.





Дело в том, что снаряд бывает 4 и 4+, он не точно 46 кг, а по 100 гр еще, может, добавляется, если он тяжелее - значит он раньше может упасть. Легче - значит перелетит. Владимир Бородин, ветеран Великой Отечественной войны

Понадобилась недюжинная сила - таскать орудия по 8 тонн, а еще рыть окопы зимой, когда земля как камень, не умереть от охлаждения после ливня, который взвод встретил в пути, а еще пройти по минному полю.

Главное было выполнить ту задачу, которая тебе поставлена. Причем постараться выполнить так, чтобы дело было сделано, еще и сохранить людей. Я же за все бои в одном только плацдарме на Одерском с трофейными орудиями, нас заставили ползать буквально по этому всему плацдарму, как кочующая батарея, и на одной огневой они все-таки нас накрыли здорово. 7 человек было ранено. Причем один смертельно. Жалко было так этого старшину, я его все время вспоминаю. Владимир Бородин, ветеран Великой Отечественной войны

"Каждый раз, когда я исполняю песни военных лет, у меня всегда ком к горлу подкатывает и слезы на глазах. Когда в моем репертуаре появилась авторская песня, конечно, это было очень-очень знаково и большая честь для меня. Тем более, песня такого уровня."- делится Виктория Алешко, заслуженная артистка Беларуси.

Пронзительная премьера песни автора слов Анны Селук и композитора Евгения Олейника состоялась в прошлом году. Под мирным небом на площади Победы. Лирика буквально захватила сердца и поставила зал на ноги. История повторилась 22 июня. И каждый раз, когда звучит композиция, по сути гимн подвигу наших предков.





Это было ни с чем не сравнимое ощущение, впечатление, потому что ты понимаешь, что мы, авторы, сделали что-то такое очень важное. Виктория Алешко, заслуженная артистка Беларуси

Мурашки - это результат нашей уже совместной работы. Это тот критерий, по которому уже ближе к готовому произведение оцениваешь. И вот полный спектр эмоций, когда ты уже не спал, свел, собрал все дорожки и хоры, ты должен почувствовать именно это. Евгений Олейник, композитор, продюсер, лидер группы AURA

В каждой семье можно найти историю военных лет. Такие есть и в семье композитора Евгения Олейника. Бабушка Надежда Петровна прошла концлагерь, а дед Евгений Емельянович весной 43-го уже тянул кабель связи по Днепру, был водителем на "Катюше", освобождал Кенигсберг. Долгое время успешный тандем Быкова/Олейник не решался писать на военную тему.

Мы боялись, что наше творчество о войне не зацепит слушателя, потому что мы не современники этих событий, Слава богу. Потому что, когда есть такие песни, как "Вставай страна огромная", любое творчество мельчает. Несколько песен с тех пор у нас появилось. Благодаря соавторству с поэтессой Анной Селук стало понятно, что тема нужна. Евгений Олейник, композитор, продюсер, лидер группы AURA

К съемкам клипа приступили в мае прошлого года. Один раз в год сады цветут - нельзя было упустить момент. Режиссером стал Виктор Оскирко. Его работы легко можно найти на популярных видеохостингах. А еще он известен телезрителям по проектам Белтелерадиокомпании. Режиссер начал работу с профессиональным актером, но вовремя понял - не верит.

Тут все было неподдельно. Он не играл, он самого себя показывал - выбор был очевиден. Виктор Оскирко, режиссер клипа

Когда стало понятно, что в клипе обойдется без батальных сцен, главным вопросом стала локация. Команда рассмотрела десятки вариантов, благоустроенным аллеям не хватало жизни. И совершенно случайно выход был найден, делится режиссер клипа: "Я ехал по мядельской трассе на выезд - это дорога домой. И вдруг я влево смотрю и увидел два дерева вдалеке. И вот внутренний голос: "Давай эту локацию все-таки посмотрим", что я обнаружил, для меня было удивлением - вот этот памятник солдатам погибшим, я был в шоке, конечно. Как будто это место само притянуло".





Факт Концентрационный лагерь Дрозды - один из первых в Беларуси лагерей смерти времен нацистской оккупации. В июле 1941 года территорию в 9 га обнесли двумя рядами колючей проволоки высотой 3 метра и разбили на несколько участков: для красноармейцев, командиров, гражданского населения, лиц с высшим образованием, евреев. Сюда согнали более 100 тыс. военнопленных и около 40 тыс. минчан призывного возраста. Узников через некоторое время либо переводили в другие лагеря, либо уничтожали. Живым отсюда не уходил никто. Меньше чем в километре от лагеря находилась траншея, вырытая до начала войны для укладки водопроводных труб. Там Чрезвычайная государственная комиссия обнаружила около 10 тыс. расстрелянных узников. Печальный итог трех месяцев существования фильтрационного лагеря.

Я люблю клипы строить на символах, вот, допустим, дорога, которой он едет туда - это его путь жизненный, чемодан, который остался у Вики в машине, - наследие. Наследие, которое мы должны помнить, которое мы должны принять и не забывать Виктор Оскирко, режиссер клипа