"Спартак" в хореографической постановке Валентина Елизарьева представили в Пекине

Беларусь не просто помогает создавать и переплетать в Шелковом поясе все больше нитей - наши узоры украшают и в целом мировое полотно. Например, жители Пекина давно знают, что белорусский "Спартак" - это вкусно (наши конфеты здесь не редкость), но теперь многие поняли, что это еще и зрелищно.На этот раз "Спартак" в хореографической постановке Валентина Елизарьева поднял свое восстание на главной театральной арене Поднебесной - в Национальном центре исполнительских искусств. Кстати, мэтр белорусского балета сам прилетел в столицу Китая, чтобы представить спектакль.



Какую давнюю театральную традицию китайские зрители неоднократно нарушали за время белорусского спектакля, что происходит за кулисами за секунды до поднятия занавеса? Ради этих редких кадров нашему корреспонденту Яну Пашкевичу даже пришлось работать под прикрытием.



Тайм-аут на несколько часов перед финалом балетной двухдневной суперсерии артисты Большого используют для экспресс-релаксотерапии - силы восстанавливают в императорском парке рядом с запретным городом. Через несколько минут нужно вновь спешить на репетицию. Чтобы не терять время на разминку, некоторые артисты начинают набирать танцевальную форму прямо на ходу, как, например, Первана Мырадова.



Хай-тек - гладиаторской ареной для "Спартака" стало здание Национального центра исполнительских искусств Китая. Возглавил творческий поход Большого сам хореографический создатель спектакля Валентин Елизарьев.



Штурмом брать театральную жемчужину приходится и команде "Главного эфира" - далеко не все зоны здесь журналист-френдли, а потому работать пришлось в режиме скрытой камеры.







Пройти за кулисы удается, лишь затерявшись в толпе артистов - для воссоздания масштабной постановки в Поднебесную приехали почти 60 человек творческой и технической команды. Пока часть команды проигрывает самые сложные эпизоды постановки, прима Большого Ирина Еремкина готовится к активному отдыху. После сольной партии в спектакле открытия восстанавливать силы будет в более энергосберегающей роли - одной из римских рабынь.



Калорийность же "одной главной" партии нам уже раскрывает Егор Азаркевич. Сразу становится понятно, какой "Спартак" на самом деле чемпион. Сойтись в танцевальной баталии с римским полководцем Крассом перед сотнями китайских зрителей даже непобедимому балетному гладиатору волнительно. Окрыляет успех другой постановки - сюда же два года назад наша команда привозила "Лебединое озеро", которое тогда разлилось в море оваций.



Первый же акт истории о восстании Спартака пробудил бунтарский дух и в зрителях - китайскую традицию покидать зал без аплодисментов так никто соблюсти и не сумел. Даже во время небольшого перерыва - тактический разбор следующей танцевальной сцены.







При этом изменяет свой вид и "Спартак" - новые черты эпического героя дорисовывают сами зрители десятков стран мира, где очередными творческими победами заканчивалась сага о борце за свободу, который обрел ее в танце.



Финальная партия сыграна и больше закулисных интриг для нашего репортажа не остается. Поднимаем занавес и все действие переходит на сцену. Так команда Большого на время попрощалась с китайским зрителем. Почти в тот же миг стало известно - наши артисты готовятся к более масштабной творческой кампании.



