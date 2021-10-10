"Спасенные ценности" Национального художественного станут экспонатами одной из четырех временных экспозиций в новом корпусе

"Спасенные ценности" Национального художественного покинут кассеты хранилища и станут экспонатами одной из четырех временных экспозиций, которые откроют новое музейное пространство на Карла Маркса. Кроме русских и европейских шедевров, три десятка реликвий древнебелорусского искусства. Часть икон не видел ни один зритель даже во времена Советского Союза. А большинство произведений показывали лишь единожды. Недавно они прошли реставрацию. Для "Богоматери над водами" 18-го века и "Ангела с лирой", датируемого 1642 годом, это премьерный показ.



Любовь Сысоева, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси:

Это единственное произведение на такой сюжет, которое хранится в белорусских музеях - "Акафист Богоматери". Рассказывает о событиях, которые произошли в 9 веке, когда русские войска осадили Царьград. Датированное произведение: мы здесь можем не просто прочитать год - 1796-й, но даже мы знаем, что оно написано в апреле. Очень редко, когда мы видим дату на произведениях сакральных. И впервые после реставрации наши зрители ее увидят на выставке "Спасенные ценности", которая будет проходить на Карла Маркса в новом корпусе.



Корпус на Карла Маркса на финальной стадии сдачи, сейчас работают над созданием климат-контроля. Скоро открытие.