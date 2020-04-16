3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Спасибо белорусским докторам будет звучать в эфире Белорусского радио
Первый национальный канал запускает акцию "Творчество во имя будущего".Музыканты, певцы, люди творчества в прямых эфирах дадут интервью журналистам и обсудят, как объединить усилия, чтобы противостоять эпидемиологическим вызовам.
Марафон стартует уже сегодня. Первыми гостями станут жюри республиканского радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі".В 10утрав Доме радио эксперты во главе с народным артистом Беларуси композитором Леонидом Захлевнымначнут прослушивание участников второго тура. Впервые в видеоформате. Свои концертные выступления прислали вокалисты и музыканты от 10 лет до 21 года.Следить за новостями состязания можно как в радиоэфире и соцсетях, так и на сайте радио.бел и телеграм-канале станции.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера