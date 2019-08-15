Спасо-Преображенский храм в Полоцке первоначально выглядел совсем иначе

По крупицам собирают сведения и восстанавливают важные исторические объекты и наши реставраторы и археологи. Так, в Полоцке они столкнулись с настоящими сенсациями. Спасо-Преображенский храм XII века, построенный по настоянию Евфросиньи Полоцкой, первоначально выглядел совсем иначе. Теперь святыня может быть включена в список мирового значения. Что скрывают фундаменты культовой постройки, расскажет Елена Бормотова (видео).