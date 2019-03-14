Ведущие партии Большого в обновленном формате. Классика репертуарного листа - спектакль "Летучий голландец" - зазвучит новыми молодыми тембрами. Сопрано Марта Данусевич и тенор Виктор Менделев - теперь в ролях Сенты и Эрика. Оперу споют уже сегодня. Молодые исполнители - выпускники Академии музыки - и уже покоряли подмостки европейских сцен - Оперу Бастилии, Гарнье и Ниццы. К слову, уже завтра оркестр Большого начнет гастрольное турне. Коллектив даст концерты в Англии.