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Спектакль "Летучий голландец" зазвучит новыми молодыми тембрами

Ведущие партии Большого в обновленном формате. Классика репертуарного листа - спектакль "Летучий голландец" - зазвучит новыми молодыми тембрами. Сопрано Марта Данусевич и тенор Виктор Менделев - теперь в ролях Сенты и Эрика. Оперу споют уже сегодня. Молодые исполнители - выпускники Академии музыки - и уже покоряли подмостки европейских сцен - Оперу Бастилии, Гарнье и Ниццы. К слову, уже завтра оркестр Большого начнет гастрольное турне. Коллектив даст концерты в Англии.

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