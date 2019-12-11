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Спектакль "Паўлінка" признан достойным статуса нематериальной историко-культурной ценности

Спектакль "Паўлінка" признан достойным статуса нематериальной историко-культурной ценности

Сегодня на заседании научно-методического совета по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры Беларуси пьесу представляли директор Купаловского театра Павел Латушко, артисты Мария Захаревич, Арнольд Помазан, Марта Голубева и руководитель литературно-драматической части театра Ольга Бобкова. Совет проголосовал за предложение единогласно, так что, в ближайшем будущем “Паўлінка” обретет почетный статус.

Впервые пьеса была поставлена 27 января 1913 года в Вильно. А 17 сентября 1920 года впервые “Паўлінка” появилась на сцене только что открытого Белорусского государственного театра, нынешнего Купаловского.

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