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Культура
Спектакль "Першы" - первая премьера Купаловского в новом году
09.01.2020
08:51
Президент
Все
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
3 часа назад
Лукашенко поздравил ФПБ с 120-летием профсоюзного движения страны
01.11.2024
09:10
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
01.11.2024
08:51
Лукашенко отметил весомый вклад ВГМУ в развитие отечественного здравоохранения
01.11.2024
08:44
Политика
Все
Время правды и диалога - подведены итоги II Международной конференции по евразийской безопасности
15 часов назад
Кочанова провела встречу с послом Турции. О чем говорили?
01.11.2024
09:55
Международная конференция по евразийской безопасности - о чем готовы заявлять эксперты и политики
01.11.2024
09:21
Экономическую (не)безопасность обсудят на международной конференции по евразийской безопасности
01.11.2024
08:24
Первый этап подходит к концу. ЦИК завершает прием заявлений для регистрации инициативных групп
01.11.2024
07:40
Общество
Все
На что повлияют новые правила в сфере автомобильных перевозок
Недавно
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
15 часов назад
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
15 часов назад
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
15 часов назад
Экономика
Все
За что Головченко критиковал работу Белресурсов и как развивается холдинг
20 часов назад
"Прокормить всю страну" - почему важно возродить Полесье и чем Президенту так полюбился этот регион
20 часов назад
БУТБ будет сотрудничать с коллегами из Нигерии
01.11.2024
11:00
Парламентарии Беларуси приняли в первом чтении законопроект о республиканском бюджете на 2025 год
31.10.2024
17:39
ВТБ (Беларусь) увеличил сумму кредита без залога для малого бизнеса до 1 млн рублей
31.10.2024
16:58
В мире
Все
Телеканал GB News оштрафован за нарушение правил беспристрастности
Недавно
Между Польшей и Украиной разгорается новый скандал
Недавно
НАТО перевозит военную технику в Эстонию на гражданских паромах рядом с пассажирами
Недавно
Пентагон сообщил о переброске новых сил на Ближний Восток
Недавно
Регионы
Все
В Бресте образовали областную комиссию по выборам Президента
19 часов назад
Где в Минске включат новую иллюминацию
30.10.2024
18:51
БГПУ и Комитет по образованию Мингорисполкома подписали договор о сотрудничестве
30.10.2024
18:14
Нюансы белорусской истории разобрали педагоги на семинаре "Справедливая история" в Минске
30.10.2024
16:00
На республиканском молодежном форуме обсудили избирательную кампанию и участие в ней молодежи
30.10.2024
15:50
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
19.09.2024
12:00
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
18.09.2024
14:40
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
17.09.2024
21:23
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов
12.09.2024
14:28
Кругозор
Все
Чего ждать в ноябре 2024 - расклад таро для всех знаков зодиака
01.11.2024
08:00
Праздники в ноябре-2024: календарь событий в Беларуси
29.10.2024
11:00
Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября: Овнов ждут успехи в карьере, Раков - новое знакомство
28.10.2024
08:00
Магнитные бури в ноябре 2024 года: календарь неблагоприятных дней
28.10.2024
07:00
Работы в огороде в ноябре: назвали 10 дел, которые нужно сделать до начала зимы
26.10.2024
08:00