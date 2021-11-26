Спецприз Президента "За гуманизм и духовность в кино" вручили режиссеру Ахмедову

Подводит итоги и международный кинофорум. Золота "Лістапада" удостоена узбекская драма "Илхак". История о победоносной Великой Отечественной, в которой мать потеряла всех пятерых сыновей, признана лучшей лентой по версии XXVII международного кинофестиваля.

Всего же призовой фонд "Лістапада" - 42 диплома. Гран-при за лучший документальный фильм достался "Дальнему плану" из России. Фильм-наблюдение: как открытие 3Д-кинотеатра в глубинке спасает от одиночества и пьянства. Сами же зрители голосовали "квитком": их выбор - фильм-открытие "Лістапада" "Королевская игра" и белорусская документальная "Стрела". Напомним, лейтмотивом фестиваля стала "Киносимфония единства". Учитывая ковидные ограничения, свои ленты презентовали 4 десятка стран.