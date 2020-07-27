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Спустя 60 лет в костеле в Радошковичах зазвучал орган

Орган появился в костеле, где крестили Янку Купалу. Последний раз звуки музыкального инструмента в храме звучали 60 лет назад перед закрытием костела Святой Троицы в Радошковичах. Советские власти пустили орган на металлолом и дрова. Только несколько лет назад у прихода появилась возможность обзавестись инструментом. Он не новый - его собирали из нескольких. Пока еще продолжается его реконструкция, но клавишный духовой инструмент уже зазвучал.

Елена Бормотова -о музыке под духовными сводами. Орган возвращают к жизни несколько сезонов. Из горы деревянных и металлических труб на хорах костела появились узнаваемые очертания музыкального инструмента. Он звучит пока не в полный голос. Его мощность - 26 голосов. Когда здесь крестили Янку Купалу, орган звучал только на 12.


Орган в Радошковичах будет четвертым по величине среди органов Беларуси

Несмотря на то что костел в Радошковичах - один из крупнейших в Минско-Могилевской архиепархии, больше Троицкого только санктуарий Божьей Матери в Будславе,за всю современную историю здесь не было органа. Старый инструмент не пережил исторических перипетий. А сейчас здесь завершают реконструкцию органа, который привезли из Браслава. После завершения всех работ он станет четвертым по величию среди органов Беларуси - после Минска, Гродно и Пинска.Два мануала - то есть две клавиатуры. Они очень похожи на рояльные. Но у органа еще есть клавиши для ног. Их пока не установили. Многие металлические трубы были повреждены. Их вручную ровняли. Звук зависит не только от диаметра и качества труб. Большую роль отыгрывают размеры костела, акустика святыни.


Для воссоздания частей органа используют современные материалы

Для воссоздания некоторых частей органа используют современные материалы, которые ну никак не ожидаешь увидеть внутри музыкального инструмента. Пластиковые трубы, которые обычно используют для канализационных систем. Но в отличие от дерева, они не высыхают и не дают трещин.При реставрации их наращивают и возвращают к оригинальным размерам. На пластик заменяют только в тех частях, где проходит воздух. Где выходит звук, не меняют ничего. Металлические трубы остаются металлическими, деревянные - деревянными. Кстати, при воссоздании органа используют нетвердые сорта дерева - липу или сосну.

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