Спустя 60 лет в костеле в Радошковичах зазвучал орган

Орган появился в костеле, где крестили Янку Купалу. Последний раз звуки музыкального инструмента в храме звучали 60 лет назад перед закрытием костела Святой Троицы в Радошковичах. Советские власти пустили орган на металлолом и дрова. Только несколько лет назад у прихода появилась возможность обзавестись инструментом. Он не новый - его собирали из нескольких. Пока еще продолжается его реконструкция, но клавишный духовой инструмент уже зазвучал.



Елена Бормотова -о музыке под духовными сводами. Орган возвращают к жизни несколько сезонов. Из горы деревянных и металлических труб на хорах костела появились узнаваемые очертания музыкального инструмента. Он звучит пока не в полный голос. Его мощность - 26 голосов. Когда здесь крестили Янку Купалу, орган звучал только на 12.







Орган в Радошковичах будет четвертым по величине среди органов Беларуси

Несмотря на то что костел в Радошковичах - один из крупнейших в Минско-Могилевской архиепархии, больше Троицкого только санктуарий Божьей Матери в Будславе,за всю современную историю здесь не было органа. Старый инструмент не пережил исторических перипетий. А сейчас здесь завершают реконструкцию органа, который привезли из Браслава. После завершения всех работ он станет четвертым по величию среди органов Беларуси - после Минска, Гродно и Пинска.Два мануала - то есть две клавиатуры. Они очень похожи на рояльные. Но у органа еще есть клавиши для ног. Их пока не установили. Многие металлические трубы были повреждены. Их вручную ровняли. Звук зависит не только от диаметра и качества труб. Большую роль отыгрывают размеры костела, акустика святыни.





Для воссоздания частей органа используют современные материалы