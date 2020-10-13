Триумфальное возвращение! Спустя 7 лет в афишу Большого театра возвращается "Щелкунчик". Балет на легендарную музыку Чайковского в новой редакции стали репетировать еще в августе. Рождественская сказка все та же, что и много лет назад. Сохранились концепция, костюмы и декорации. С премьеры в Большом - Ольга Медведь.

"Щелкунчик" в постановке народного артиста Валентина Елизарьева неизменно шел на подмостках Большого театра 31 сезон, начиная с 1982 года. После эта версия балета Чайковского на основе либретто Петипа ушла на заслуженный отдых и вот спустя 7 лет - снова аншлаг!

Такая реновация без присутствия самого хореографа была невозможной, но и то прочтение Елизарьевым без него в афише не выжило. Сейчас же на каждую ведущую партию по 4 состава танцовщиков - ставка на молодых. Кстати, их тренировками занималась первая исполнительница роли Маши - народная артистка Людмила Бржозовская. Но во вновь премьерный вечер на сцене Маша и Принц те же, что и были 10 лет назад - ведущие мастера сцены Ирина и Олег Еромкины.







"Щелкунчик" - самый гастролируемый, да и в принципе один из самых популярных спектаклей. Новая редакция - почти копия той легендарной постановки, во всяком случае, в плане оформления. Исторические, шедевральные декорации и костюмы достали из закромов: некоторые отреставрировали, а те, что были в неглиже, пошили заново. А вот в качестве дирижера-постановщика этой авторской редакции выступил маэстро Вячеслав Чернухо-Волич.