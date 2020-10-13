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Спустя 7 лет в афишу Большого театра возвращается "Щелкунчик"
Триумфальное возвращение! Спустя 7 лет в афишу Большого театра возвращается "Щелкунчик". Балет на легендарную музыку Чайковского в новой редакции стали репетировать еще в августе. Рождественская сказка все та же, что и много лет назад. Сохранились концепция, костюмы и декорации. С премьеры в Большом - Ольга Медведь.
"Щелкунчик" в постановке народного артиста Валентина Елизарьева неизменно шел на подмостках Большого театра 31 сезон, начиная с 1982 года. После эта версия балета Чайковского на основе либретто Петипа ушла на заслуженный отдых и вот спустя 7 лет - снова аншлаг!
Такая реновация без присутствия самого хореографа была невозможной, но и то прочтение Елизарьевым без него в афише не выжило. Сейчас же на каждую ведущую партию по 4 состава танцовщиков - ставка на молодых. Кстати, их тренировками занималась первая исполнительница роли Маши - народная артистка Людмила Бржозовская. Но во вновь премьерный вечер на сцене Маша и Принц те же, что и были 10 лет назад - ведущие мастера сцены Ирина и Олег Еромкины.
"Щелкунчик" - самый гастролируемый, да и в принципе один из самых популярных спектаклей. Новая редакция - почти копия той легендарной постановки, во всяком случае, в плане оформления. Исторические, шедевральные декорации и костюмы достали из закромов: некоторые отреставрировали, а те, что были в неглиже, пошили заново. А вот в качестве дирижера-постановщика этой авторской редакции выступил маэстро Вячеслав Чернухо-Волич.
Кому не достался билетик на премьерные показы, пожалуй, самой романтичной рождественской истории, смогут посмотреть ее у экранов телевизоров. Наши коллеги с "Беларусь 3" подготовят телеверсию. В эфире "Щелкунчик" дадут в конце октября.
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