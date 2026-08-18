Стали известны участники X Международного фестиваля "Евразия. DOC"

Стали известны участники X Международного фестиваля документального кино стран СНГ - "Евразия. DOC". В 2026 году на больших экранах увидим работы из Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Узбекистана.

По итогам конкурсного отбора Беларусь представит 34 ленты. Среди авторов и журналисты Белтелерадикомпании. Центральными темами международного фестиваля станут историческая память и тема Великой Отечественной войны. Также красной нитью пройдет тема роли женщины сквозь века.

Напомним, на почту организаторов поступило свыше 400 заявок из 17 стран. Фестиваль соберет ценителей хорошего кино с 28 сентября по 2 октября. Документальные ленты увидим в кинотеатрах Минска и Смоленска. Ожидаются и постфестивальные показы в белорусских городах.