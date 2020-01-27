Стали известны имена финалистов национального отборочного тура конкурса песни "Евровидение-2020"

Почти весь музыкальный цвет белорусской эстрады сегодня звучал в стенах Белтелерадиокомпании. Здесь прошел национальный отбор на "Евровидение". Всего 49 претендентов на путевку в Роттердам. География исполнителей в этом году только белорусская. В списке жители Витебска, Молодечно, Пинска и Барановичей. Большинство, конечно, с минской пропиской - это 37 конкурсантов. Привезли свои композиции россияне и украинцы. Но они имеют вид на жительство в Беларуси.



С Кипра прилетела и белоруска NAPOLI. Кстати, это уже ее 7-й национальный отбор. Рекорд по участию установила сегодня AURA, это уже 10-я заявка группы. В топ-5 попали Жанет, Алексей Гросс, Виталий Воронко и Ален Хит. Впрочем, среди участников были и те, кто уже стоял на сцене "Евровидения". Двое в качестве бэк-вокалистов и один в качестве солиста. В списке кандидатов немало и новых имен для белорусской эстрады.



В их резюме участие в рейтинговых зарубежных проектах "Голос", "Новая волна" и даже Britain's Got Talent. Встретили лауреатов конкурса молодых исполнителей "Славянский базар в Витебске" и обладателей премии Президента "За духовное возрождение". Это прослушивание стало одним из самых молодых. 28 лет - средний возраст исполнителей. Звучали сегодня песни на белорусском, русском, французском и английском языках. Последний, кстати, по традиции в фаворитах - сразу четыре десятка песен. Вот такая музыкальная статистика.



За национальным отбором следила наш корреспондент Нина Можейко. У нее все подробности, в том числе имена финалистов.



