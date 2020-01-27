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Стали известны имена финалистов национального отборочного тура конкурса песни "Евровидение-2020"
Почти весь музыкальный цвет белорусской эстрады сегодня звучал в стенах Белтелерадиокомпании. Здесь прошел национальный отбор на "Евровидение". Всего 49 претендентов на путевку в Роттердам. География исполнителей в этом году только белорусская. В списке жители Витебска, Молодечно, Пинска и Барановичей. Большинство, конечно, с минской пропиской - это 37 конкурсантов. Привезли свои композиции россияне и украинцы. Но они имеют вид на жительство в Беларуси.
С Кипра прилетела и белоруска NAPOLI. Кстати, это уже ее 7-й национальный отбор. Рекорд по участию установила сегодня AURA, это уже 10-я заявка группы. В топ-5 попали Жанет, Алексей Гросс, Виталий Воронко и Ален Хит. Впрочем, среди участников были и те, кто уже стоял на сцене "Евровидения". Двое в качестве бэк-вокалистов и один в качестве солиста. В списке кандидатов немало и новых имен для белорусской эстрады.
В их резюме участие в рейтинговых зарубежных проектах "Голос", "Новая волна" и даже Britain's Got Talent. Встретили лауреатов конкурса молодых исполнителей "Славянский базар в Витебске" и обладателей премии Президента "За духовное возрождение". Это прослушивание стало одним из самых молодых. 28 лет - средний возраст исполнителей. Звучали сегодня песни на белорусском, русском, французском и английском языках. Последний, кстати, по традиции в фаворитах - сразу четыре десятка песен. Вот такая музыкальная статистика.
За национальным отбором следила наш корреспондент Нина Можейко. У нее все подробности, в том числе имена финалистов.
В Белтелерадиокомпании состоялось прослушивание участников национального отбора на "Евровидение-2020"
95 заявок и только 49 претендентов добрались до этапа прослушивания. В этом году радиус поиска сузился до своих, без заезжих звезд, зато с белорусским паспортом или видом на жительство. А еще с запасами фишек и козырей в рукаве - удивить экспертов стремился каждый.
И пока одни делали ставку на эпатаж, другие - на стабильность и традиции. Их узнаем по первым нотам и модным лукам. Тем не менее, даже заслуженные участники отбора иногда бывают непредсказуемы.
А судьи кто? И здесь формулировка неточная. Прослушивать участников пригласили профессионалов из музыкальной сферы. Они пишут, исполняют, а некоторые имеют евровизионный опыт. Распаковали багаж из европоездок.
Имена финалистов национального отборочного тура на "Евровидение-2020"
З часа живого прослушивания и критерии сошлись, как точки на координатной еврооси, сразу по 12 позициям.
Финалисты национального отборочного тура конкурса песни "Евровидение-2020":
1. Гламозда Анастасия Игоревна - Burning again
2. Хмельницкая Дарья Павловна - On Fire
3. Быкова Юлия Викторовна (AURA) - "Барані сваё"
4. Грибусова Валерия Олеговна, Пашкевич Владислав Константинович (VAL) - "Да вiдна"
5. Пушнова Анжелика Дмитриевна - True Love
6. Шиманская Ольга Игоревна (NAPOLI) - Dоn't let me down
7. Захарик Александра Николаевна (Саша Захарик) - Rocky Road
8. Смольская Екатерина Олеговна (КейСи) - Chili Pepper
9. Ярош Ян Геннадьевич - Fire
10. Развадовская Анастасия Александровна - Hello
11. Григорьева Ольга Игоревна, Яночкина Юлия Викторовна, Кауфман Светлана Григорьевна (группа CHAKRAS) - La-ley-la
12. Вахомчик Анастасия Игоревна (Малашкевич Анастасия) - Invisible
9 солисток, 1 вокалист, дуэт и трио. Они уже готовятся к главному испытанию - прямым эфирам. Уже завтра в полдень в Белтелерадиокомпании пройдет жеребьевка финалистов, на которой определится последовательность выступлений артистов во время шоу. Трансляцию будут вести сразу два телеканала -
и
. Делегата от нашей страны выберут совместно жюри и телезрители путем голосования. Согласно положению конкурса, финал национального отбора состоится здесь, в студии "600 метров" не позднее 6 марта. Напомним, что 65-е, юбилейное "Евровидение-2020" пройдет в Роттердаме в Нидерландах.
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