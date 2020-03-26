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Стали известны имена лауреатов "Хрустальной Павлинки"
В канун Дня театра эксклюзивно для АТН стали известны имена лауреатов "Хрустальной Павлинки" – премии Союза театральных деятелей Беларуси.
- Главной награды - "Хрустальной Павлинки" - удостоен народный артист Беларуси, актер Национального академического театра им. Я. Купалы Виктор Манаев.
- "Хрустальный Ангел" у Анатолия Лелявского – главного режиссера столичного Театра кукол.
- "Хрустальная звезда" у Елены Пастревич, а дебютом сезона стала Ольга Здярская. Обе - актрисы театра им. Горького.
- Также присвоена "Стипендия театральной династии" Глебовы - Белохвостик - Гарцуевы.
Об этом сообщил председатель Союза театральных деятелей Алексей Дударев. Дата торжественного награждения пока не определена.
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