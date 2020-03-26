ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Стали известны имена лауреатов "Хрустальной Павлинки"

Стали известны имена лауреатов "Хрустальной Павлинки"

В канун Дня театра эксклюзивно для АТН стали известны имена лауреатов "Хрустальной Павлинки" – премии Союза театральных деятелей Беларуси.

  • Главной награды - "Хрустальной Павлинки" - удостоен народный артист Беларуси, актер Национального академического театра им. Я. Купалы Виктор Манаев.
  • "Хрустальный Ангел" у Анатолия Лелявского – главного режиссера столичного Театра кукол.
  • "Хрустальная звезда" у Елены Пастревич, а дебютом сезона стала Ольга Здярская. Обе - актрисы театра им. Горького.
  • Также присвоена "Стипендия театральной династии" Глебовы - Белохвостик - Гарцуевы.

Об этом сообщил председатель Союза театральных деятелей Алексей Дударев. Дата торжественного награждения пока не определена.

Подписывайтесь на Telegram-канал

ATN_NEWS

Есть чем поделиться? Пишите

сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все