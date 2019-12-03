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Стали известны имена первых претендентов на путевку в фестивальный Витебск

Региональные отборочные туры на международные музыкальные конкурсы "Славянского базара" стартовали с Минска. Более 5 часов конкурсанты исполняли белорусские песни и мировые хиты. Во второй тур более чем из 40 претендентов пробились только 10. И если имена детей пока малоизвестны публике, то в пятерке взрослых конкурсантов - участник российского шоу "Голос" Роман Волознев, обладатель Гран-при фестиваля "Молодежь - за Союзное государство" Екатерина Лазуко и лауреаты спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи.


Региональные отборы пройдут до 13 декабря

Во второй тур - видеопрослушивание - всего пройдет не более 7-ми десятков вокалистов со всей страны. Конкурсную эстафету примет Гомель. Завершат отборы в Доме культуры агрогородка Мир 13 декабря.

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