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Стали известны имена победителей XVI Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2018"
Первая интрига "Славянского базара" разрешилась. Стали известны имена победителей XVI Международного детского музыкального конкурса. По итогам двух состязательных дней третью премию и денежный приз в размере 1 тысячи долларов США жюри разделило между конкурсантами из Молдовы и Казахстана, вторую премию и 2 тысячи долларов США завоевал белорус - наш Артем Скороль. Первой премии и денежного приза в размере 3 тысяч долларов удостоена представительница Армении Анна Мкртчан. А Гран-при - "Золотую лиру" и 5 тысяч долларов призовых - из Витебска увезет Александр Балабанов из Украины.
В эти минуты продолжается гала-концерт лауреатов детского музыкального конкурса. А тем временем праздник вышел за пределы концертных залов. В Витебске стартовал фестиваль уличного искусства "На семи ветрах". Участники - более 8 сотен артистов, поэтов, художников, музыкантов из шести стран.
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