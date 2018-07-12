Стали известны имена победителей XVI Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2018"

Первая интрига "Славянского базара" разрешилась. Стали известны имена победителей XVI Международного детского музыкального конкурса. По итогам двух состязательных дней третью премию и денежный приз в размере 1 тысячи долларов США жюри разделило между конкурсантами из Молдовы и Казахстана, вторую премию и 2 тысячи долларов США завоевал белорус - наш Артем Скороль. Первой премии и денежного приза в размере 3 тысяч долларов удостоена представительница Армении Анна Мкртчан. А Гран-при - "Золотую лиру" и 5 тысяч долларов призовых - из Витебска увезет Александр Балабанов из Украины.