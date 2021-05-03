Стали известны имена победителей юбилейного конкурса "Маладыя таленты Беларусі"

Долгожданные награды для участников музыкального конкурса "Маладыя таленты Беларусі" распределены. Имена победителей опубликовали в телеграм-канале Первого национального канала Белорусского радио. Так, без награды не оставили ни одного участника: 63 финалиста получили звание дипломанта, 76 артистов и музыкантов стали лауреатами конкурса. Главное звание обладателя Гран-при - у пятерых участников.



Лучший эстрадный вокал - у Валерии Шманай из Жодино. Сольный инструментальный Гран-приуезжает в Раков. Лучшее исполнение - у флейты Виктории Янушкевич. Высшая награда среди хоров - у гомельского коллектива "Радзейка".



Кроме того, награды высшей пробы уедут в Брест и Молодечно. А лучшими инструментальными коллективами стали цимбалисты ансамбля "Лілея" и духовой оркестр Молодечненского музыкального колледжа имени Огинского.