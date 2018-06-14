Станислав Говорухин будет похоронен в субботу на Новодевичьем кладбище в Москве

Сложно перечислить все его награды и заслуги. Заслуженный деятель искусств Украины, народный артист России. Тревожные сообщения стали появляться еще накануне, когда артиста госпитализировали. А сегодня печальную новость сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Говорухин вел активную политическую деятельность. Был кандидатом в президенты России, позже возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина. Однако советский зритель полюбил его еще в конце 60-х. Станислав Говорухин стал режиссером фильмов золотого фонда кинематографа: "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Ворошиловский стрелок", "Десять негритят", "Дети капитана Гранта". Говорухин работал в кино также в качестве сценариста, актера и продюсера. Двадцать лет он трудился на легендарной Одесской киностудии. Станислав Сергеевич неоднократно был почетным гостем Минского международного кинофестиваля "Лістапад". Дважды награждался спецпризом Президента Беларуси "За гуманизм и духовность в кино". Говорухин умер в подмосковном санатории "Барвиха" после продолжительной болезни. Ему было 82.