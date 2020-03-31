Старинный орган зазвучал после многолетней реконструкции в столице

Возвращение после долгой тишины! Старинный орган зазвучал в концертном зале "Верхний город". Музыкальный инструмент конца XIX - начала XX века находился на реконструкции около пяти лет. А до сих пор король музыкальных инструментов молчал в музыкальной школе № 2. Сейчас же романтичный орган готовится радовать слушателей - остались последние штрихи реконструкции. Кстати, всего в Беларуси около 120 органов, но действует и звучит где-то пятая их часть.

В будущем возможно музыкальное сопровождение свадебных церемоний, а также проведение концертов для туристических групп.



