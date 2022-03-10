Стародавняя фотопечать от белорусских мастеров в галерее "Университет культуры"

Фотоработы, которые будут жить 200 и больше лет. В столичной галерее "Университет культуры" выставка произведений в стародавней гуммиарабиковой технике. 6 белорусских художников представили уникальные снимки, буквально преобразованные из обычных фото в графические шедевры. Портреты, пейзажи, натюрморты. В основе каждого хлопковая бумага, рисунок на которую нанесен специальной краской, смолами с экспонированием ультрафиолетом.