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Стародавняя фотопечать от белорусских мастеров в галерее "Университет культуры"

Фотоработы, которые будут жить 200 и больше лет. В столичной галерее "Университет культуры" выставка произведений в стародавней гуммиарабиковой технике. 6 белорусских художников представили уникальные снимки, буквально преобразованные из обычных фото в графические шедевры. Портреты, пейзажи, натюрморты. В основе каждого хлопковая бумага, рисунок на которую нанесен специальной краской, смолами с экспонированием ультрафиолетом.

У выставки широкий тематический диапазон. Это белорусская природа, храмы и религиозные образы, портреты людей, сказочные сюжеты и сюрреализм.

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