В рамках Минского международного кинофестиваля "Лістапад", который накануне открылся в столице, сегодня стартовал конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік".

Торжественное открытие по традиции состоялось в кинотеатре "Пионер". Среди стран - участниц детского киноконкурса - Тайвань, Казахстан, Эстония, Бразилия, Сербия, Италия, Кения и другие страны.