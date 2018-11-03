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Стартовал конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік"

В рамках Минского международного кинофестиваля "Лістапад", который накануне открылся в столице, сегодня стартовал конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік".

Торжественное открытие по традиции состоялось в кинотеатре "Пионер". Среди стран - участниц детского киноконкурса - Тайвань, Казахстан, Эстония, Бразилия, Сербия, Италия, Кения и другие страны.

После показов картин "На грани" и "Охотники на ведьм" 4 и 5 ноября пройдут обсуждения в формате вопрос - ответ с участием гостей из детского фонда ЮНИСЕФ. Закроет программу "Лістападзіка" 6 ноября внеконкурсный анимационный фильм "Тито и птицы" из Бразилии.

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