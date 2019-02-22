Стартовала продажа билетов на фестиваль "Славянский базар в Витебске"

Сегодня стартует продажа билетов на XXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". Первыми доступны квитки на часть проектов в Летнем амфитеатре, а также на шоу, которые пройдут на льду витебского Дворца спорта. Три дня билеты на зрелищные шоу будут продавать только кассы областного центра. После чего через интернет их смогут купить поклонники "Славянcкого базара" по всему миру. Выступить в Витебске готовятся и начинающие артисты - в разных странах продолжаются отборы на музыкальные конкурсы.