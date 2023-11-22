3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Стартовали гастроли Большого театра России в Минске
Большой в квадрате - 14 лет спустя. Самый значимый в мире театр - Большой России - на сцене белорусского Большого. Сегодня начались гастроли. В Минск прибыла труппа в 400 артистов. В афише 4 московских вечера. И прямо сейчас Марфа вот-вот станет царской невестой Ивана Грозного. А на выходные ждем балет о великом князе Московском.
Лидия Заблоцкая узнала в кулуарах, есть ли среди гастролеров звезды и насколько доступен билет на престижный балет?
Один из самых дорогих театров мира здесь, в Минске, на 4 дня. Именно в Большой театр России перед Новым годом не урвать билет. Даже сайты-агрегаторы продают место в партере за 3 тысячи долларов. И на Театральной площади ажиотажи у касс, что даже спят на поддонах. А в минских кассах, кстати, в обед на первый показ гастролеров оставалось 15 билетов. И самый дорогой билет - 202 рубля.
Столько у нас стоит вход в дом опричника Григория Грязного и любование "Царской невестой".
Девятое прочтение оперы Римского-Корсакова на исторической сцене российского Большого идет почти 10 лет. В Минск принципиально везли проверенное.
Со сцены белорусского Большого "Царская невеста" споет дважды. Состав звездный или театральными терминами - первый. "Бриллианты" русской оперы, по версии московских критиков. Ведущий солист группы баритонов Эльчин Азизов, который уже 15 лет как поет за Большой России, и меццо-сопрано Агунды Кулаевой, заслуженной артистки России.
В кулуарах 400 приезжих специалистов - от рабочих, что ставят декорации, до оркестра, дирижера и гендиректора. Среди них лишь один белорусский тембр. Услышим в партии Собакина нашего солиста Андрея Валентия. Он по совместительству и приглашенный артист Большого театра России.
Два оперных вечера в афише. Уже в пятницу в кулуары театра заедет балетная труппа. Куда без коронных па на гастролях. 14 лет назад на сцене нашего Большого разливалось балетное "Лебединое озеро", теперь же выйдет 48-летний "Иван Грозный". Столько лет постановке Юрия Григоровича. Правда, на балет билетов уже нет.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов