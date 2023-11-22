Стартовали гастроли Большого театра России в Минске

Большой в квадрате - 14 лет спустя. Самый значимый в мире театр - Большой России - на сцене белорусского Большого. Сегодня начались гастроли. В Минск прибыла труппа в 400 артистов. В афише 4 московских вечера. И прямо сейчас Марфа вот-вот станет царской невестой Ивана Грозного. А на выходные ждем балет о великом князе Московском.

Лидия Заблоцкая узнала в кулуарах, есть ли среди гастролеров звезды и насколько доступен билет на престижный балет?

Один из самых дорогих театров мира здесь, в Минске, на 4 дня. Именно в Большой театр России перед Новым годом не урвать билет. Даже сайты-агрегаторы продают место в партере за 3 тысячи долларов. И на Театральной площади ажиотажи у касс, что даже спят на поддонах. А в минских кассах, кстати, в обед на первый показ гастролеров оставалось 15 билетов. И самый дорогой билет - 202 рубля.

Столько у нас стоит вход в дом опричника Григория Грязного и любование "Царской невестой".

Девятое прочтение оперы Римского-Корсакова на исторической сцене российского Большого идет почти 10 лет. В Минск принципиально везли проверенное.

Со сцены белорусского Большого "Царская невеста" споет дважды. Состав звездный или театральными терминами - первый. "Бриллианты" русской оперы, по версии московских критиков. Ведущий солист группы баритонов Эльчин Азизов, который уже 15 лет как поет за Большой России, и меццо-сопрано Агунды Кулаевой, заслуженной артистки России.

В кулуарах 400 приезжих специалистов - от рабочих, что ставят декорации, до оркестра, дирижера и гендиректора. Среди них лишь один белорусский тембр. Услышим в партии Собакина нашего солиста Андрея Валентия. Он по совместительству и приглашенный артист Большого театра России.