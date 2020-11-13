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Стартовали региональные отборы на участие в международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске"

Эстафету кастингов открыл Гомель. Здесь на сцену городского центра культуры вышли десятки исполнителей в разных возрастных категориях. Все конкурсанты - с большим опытом концертных выступлений и победами в международных и республиканских музыкальных конкурсах. По традиции в их исполнении прозвучали мировые хиты, а также песни на языках славянских народов. Вокальное мастерство оценивали профессиональные артисты, аранжировщики и композиторы. Отбор пройдут только 5 человек. Они и представят Гомельский регион на республиканском этапе.

Через неделю эстафету кастингов примет Могилев. Завершится первый этап отборочных туров 11 декабря в Брестской области.

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