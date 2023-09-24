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Стартовали съемки телекастингов с наставниками шоу "Фактор.by"
Первые выпуски громкой премьеры осени - третьего сезона шоу "Фактор.by" - поклонники увидят в конце октября. Но уже сегодня, 24 сентября, начались съемки телекастингов со звездными наставниками.
Просмотры в режиме реального времени стартовали в полдень. Напряженная атмосфера волнения заполнила павильоны "Беларусьфильма" с утра, когда прибыла первая группа.
Прибывшие прошли предварительный кастинг в Минске в августе. По итогам 5 дней прослушиваний жюри и редакторы программы сформировали пул потенциальных кандидатов в команды звездных наставников. Напомним, в 2023 наставлять участников будут Серега, Руслан Алехно, Ольга Бузова и новый герой проекта - продюсер Иосиф Пригожин.
Выбор пал на меня, и я рад этому, потому что, как я понимаю, из всей четверки я - единственный продюсер. Остальные - артисты, люди, которые выходят на сцену. Я смотрю на людей не только с точки зрения таланта, но и с точки зрения маркетинга. Ведь можно выйти на телек, можно выступать, но дальше этим человеком должен кто-то заниматься. Если звезда зажигается, это кому-то нужно. Нужно дать возможность звезде проложить путь. Я из тех, кто способен дать дорогу молодым артистам, которые появятся на сцене.
Съемки продлятся 5 дней. Затем участники окажутся в тренировочном лагере, а сразу после этого звездные наставники выберут себе подопечных. Именно эти артисты окажутся в финале и выступят в прямом эфире телеканала "Беларусь 1" в декабре 2023 года.
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