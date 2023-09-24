Стартовали съемки телекастингов с наставниками шоу "Фактор.by"

Выбор пал на меня, и я рад этому, потому что, как я понимаю, из всей четверки я - единственный продюсер. Остальные - артисты, люди, которые выходят на сцену. Я смотрю на людей не только с точки зрения таланта, но и с точки зрения маркетинга. Ведь можно выйти на телек, можно выступать, но дальше этим человеком должен кто-то заниматься. Если звезда зажигается, это кому-то нужно. Нужно дать возможность звезде проложить путь. Я из тех, кто способен дать дорогу молодым артистам, которые появятся на сцене.

Иосиф Пригожин