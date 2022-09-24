Стартуют съемки телекастингов на шоу "ФАКТОР.BY"

Когда говорят, что второй сезон будет более интересный, более мурашечный, более интригующий, я думаю, что это не просто слова, не просто реклама, все будет так на самом деле. Новый сезон диктует новые правила. В этом году судьи получат возможность отправить участника, минуя тренировочный лагерь, сразу в полуфинал на "Стулья". Для этого они подарят от себя золотую звезду. Такое правило золотой звезды позволит миновать тренировочный лагерь и миновать испытания в нем.

Виктория Косенюк, главный сценарист шоу "ФАКТОР.BY"

