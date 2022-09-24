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Стартуют съемки телекастингов на шоу "ФАКТОР.BY"
Десятки объективов и тонны лучей в ожидании неповторимого и тембрально сражающего "ФАКТОР.BY". Команда Белтелерадиокомпании готова свести лицом к лицу неизвестных артистов и именитых наставников.
25 сентября стартуют съемки телекастингов проекта с национальным доменом. Адрес прописки звездного инкубатора - четыре павильона "Беларусьфильма" общей площадью более тысячи квадратных метров. Создание инфраструктуры заняло 120 часов. Отныне на удачу артистов золотые орнаменты в графическом оформлении. Кроме сцены, где сегодня рисовали светом и настраивали микрофоны, идет "строительство" комнат ожидания, пространства для группы поддержки, а также запись интервью. Эмоции будут ловить 24 камеры.
В нашем варианте сцена существует как имя прилагательное, основой является внутренняя составляющая человека, его образ, жизненная история. А это одна из комнат, где человека вызывают на откровение. Очень интимная, приглушенная, камерная обстановка, лофтовая я бы сказал, в которой человек должен чувствовать себя спокойно, и редактор должен его вывести на какую-то историю, откровение. Редактор работает как психолог. Эта история всегда интересна, она всегда затягивает зрителя, притягивает к экранам.
"ФАКТОР.BY" вышел на международную орбиту. В участниках представители России, Китая, Армении, Азербайджана, Грузии
Из более тысячи желающих пройти проверку на обнаружение "фактора.by" пропуск на сцену получили 160 человек. Проект пройдет в международном формате. Так, в Минск специально на телекастинг приедут таланты из девяти стран мира. Россия, Китай, Казахстан, Армения, Грузия и Азербайджан среди них.
Прослушивание будет длиться пять дней, и ни один тембр не останется без оценки наставников. Состав жюри без изменений. Ольга Бузова, Сергей Соседов, Руслан Алехно и Серега снова схлестнутся в комментариях.
Когда говорят, что второй сезон будет более интересный, более мурашечный, более интригующий, я думаю, что это не просто слова, не просто реклама, все будет так на самом деле. Новый сезон диктует новые правила. В этом году судьи получат возможность отправить участника, минуя тренировочный лагерь, сразу в полуфинал на "Стулья". Для этого они подарят от себя золотую звезду. Такое правило золотой звезды позволит миновать тренировочный лагерь и миновать испытания в нем.
Первый показ телекастингов в эфире 28 октября. Зритель будет переживать не только пять выпусков прослушиваний, но и перипетии тренировочного лагеря, драму этапа "Стулья". Обладателя того самого "фактора.by" выберем вместе. Его имя объявят 27 января, в день финала шоу.
А пока можно подсматривать в закульсье. Корреспонденты Белтелерадиокомпании готовят почти 90 дневников, которые будут выходить на "Беларусь 1". А блогеры уже делятся происходящим в официальных социальных сетях проекта. Странички в Instagram и TikTok.
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