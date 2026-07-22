"Стары горад": в Коробчицах строят исторический квартал XIX-XX веков

В Гродненском районе продолжается реализация одного из самых масштабных туристических проектов - создание культурно-исторического парка "Стары горад". В агротуристическом комплексе "Коробчицы" создают целый квартал в стиле Гродно XIX - начала XX века. Здесь появятся стилизованные улицы, торговые ряды, ремесленные мастерские, гостиница, ресторан, кинотеатр и собственная ратуша.

Наталья Свиб, маркетолог агротуристического комплекса "Гарадзенскі маёнтак "Каробчыцы": "Строительство ведется одновременно на нескольких объектах. Всего в комплексе возведут 10 капитальных зданий и 3 национальных дома, которые познакомят гостей с белорусскими этнографическими традициями. Сейчас строительство находится в активной фазе, но уже сегодня можно представить масштаб будущего комплекса. Создатели проекта делают ставку не только на архитектуру, но и на интерактивность".

В настоящее время ведется поиск экспонатов. Специалисты уже провели несколько этнографических экспедиций и собрали десятки уникальных предметов быта. Они станут частью интерьеров национальных домов и мастерских.