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Старые Дороги - колоритный городок с 500-летней историей и сильными народными традициями

Неотъемлемой частью культурного наследия региона являются танцы. От местной нареченьки, польки до танго и сальсы. Занятия проходят в Стародорожском районном центре культуры и отдыха. Здесь танцуют все: от мала до велика. Истории о народных играх, танцах и танцорах, а также об уникальном стародорожском гармонисте собрала Лариса Гулякевич (видео).

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