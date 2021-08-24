Старые Дороги - колоритный городок с 500-летней историей и сильными народными традициями

Неотъемлемой частью культурного наследия региона являются танцы. От местной нареченьки, польки до танго и сальсы. Занятия проходят в Стародорожском районном центре культуры и отдыха. Здесь танцуют все: от мала до велика. Истории о народных играх, танцах и танцорах, а также об уникальном стародорожском гармонисте собрала Лариса Гулякевич (видео).