Настоящие традиционные белорусские Святки с козой, медведем, музыкантами и рождественской звездой - и в одной из столичных художественных галерей. Встречаем старый Новый год в выставочном зале рядом с произведениями гениального Пабло Пикассо. Показана графика из частных европейских коллекций, а также керамика Пикассо из фондов Национального художественного музея Беларуси. Кроме того, в экспозиции имеется скульптура и керамика современных белорусских художников.



Для любознательных интеллектуалов, которые пришли ряжеными, был предложен тематический квест по выставке, который предусматривал призы от организаторов галереи.



