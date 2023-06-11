Стаса Пьеху экстренно госпитализировали

Стас Пьеха госпитализирован из-за плохого самочувствия в Боткинскую больницу в Москве в воскресенье, пишет РИА Новости.



"Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность, хоть и понимал возможные вердикты, так как моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи - меня доставили в Боткинскую больницу, где провели полный набор сердечных исследований. Берегите сердце, спите и не перегружайтесь, слушайте свой организм", - написал Пьеха в соцсети.



Медики сообщили, что состояние госпитализированного певца Стаса Пьехи оценивается как тяжелое.



Фото:РИА Новости