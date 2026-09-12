Ставка на талант: как в Беларуси поддерживают писателей

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Замминистра информации Беларуси Денис Езерский в "Актуальном интервью" подробно остановился на механизмах поддержки литераторов и рассказал, как Министерство информации старается "шевелить писательскую общественность".

Министерство информации, прежде всего, дает площадку для реализации творческих идей. Последние два года оно подталкивает Союз писателей Беларуси активнее принимать участие в конкурсах, подавать заявки на проекты для участия в социально значимой литературе. "Беларусь - единственная постсоветская страна, сохранившая и ежегодно выпускающая большой объем социально значимой литературы, которая заточена только под белорусских литераторов. Книги о стране и о людях - то, что, на наш взгляд, должно быть в каждой библиотеке и книжном магазине", - заявил собеседник.

Такие проекты позволяют любому писателю проявлять себя, если же он не будет этого делать (не будет встречаться со своими читателями, участвовать в концертах, творческих встречах), о нем никто не узнает, а работы лягут в стол. Мининформ видит в том числе своей задачей создавать площадки и возможности для молодых мастеров пера. "Вытягивая молодежь, мы показываем, насколько сегодня их участие в творческом процессе важно для нас, что то, что они делают, интересно не только им. Лауреаты национальной премии не профессиональные писатели, это медики, водители, труженики села, люди-производственники", - заметил Денис Езерский.