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Стихи о любви сегодня звучали в Национальном историческом музее

На поэтическое свидание собрались люди разных профессий и возрастов. Скульпторы, менеджеры, теле- и радиоведущие, а также поэты и писатели читали стихи и отрывки из литературных произведений о любви. Поэтические строки звучали и на французском языке в исполнении представителя посольства Ксавье Травилека.

Организаторы мероприятия уверены, что письма любви не утрачивают актуальности и в наше время. И не важно, в какой форме их присылать: электронной или по обычной почте.

А для тех, у кого нет второй половинки,Национальный художественный музей организовывает вечер тайных свиданий.

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