Стихи о любви сегодня звучали в Национальном историческом музее

На поэтическое свидание собрались люди разных профессий и возрастов. Скульпторы, менеджеры, теле- и радиоведущие, а также поэты и писатели читали стихи и отрывки из литературных произведений о любви. Поэтические строки звучали и на французском языке в исполнении представителя посольства Ксавье Травилека.



Организаторы мероприятия уверены, что письма любви не утрачивают актуальности и в наше время. И не важно, в какой форме их присылать: электронной или по обычной почте.