Столетие празднует Витебский областной краеведческий музей

Мероприятия длятся всю неделю. Это и презентации буклетов, и творческие встречи, и, конечно, выставки. Витебский краеведческий объединяет несколько интересных музеев. В год их посещают более ста шестидесяти тысяч туристов из разных стран мира. Самым популярным среди путешественников является Ратуша. Прошлое и современность Витебского областного краеведческого музея - в репортаже Марины Романовской.

Древние шахматы в экспозиции появились после исследовательской экспедиции. А вот эта находка - случайная. Берестяную грамоту во время земляных работ на площади Свободы областного центра нашел экскаваторщик. Основной фонд Витебского областного краеведческого музея насчитывает двести семнадцать тысяч предметов. Самыми многочисленными являются коллекции печатных изданий, рукописных и фотодокументов, филателии. Также музей гордится богатыми коллекциями медальерного искусства и нумизматики.

История областного краеведческого началась столетие назад. Тогда в Витебске действовало несколько музеев. Их коллекции и стали основой фондов краеведческого. В годы Великой Отечественной войны он пережил тяжелые испытания. Коллекции пришлось эвакуировать, многие предметы бесследно исчезли во время оккупации. О прошлом и современности рассказывают и вот эти буклеты. Их презентовали к столетию музея.

Витебский областной краеведческий - это целый комплекс разных музеев. В год их посещают более ста шестидесяти тысяч туристов. Музей истории частного коллекционирования находится в исторической части города. Экспозиция размещается в здании бывшей электростанции, которая много лет назад обеспечивала работу трамваев. Музей объединяет несколько тематических блоков.

Презентация буклетов, встреча, посвященная 30-летию основания музея - усадьбы Репина "Здравнево", торжественный вечер. К юбилею музейщики подготовили насыщенную программу. В афише - открытие нескольких выставок.

Подарком для посетителей стала выставка "100 раритетов - к столетию музея". Картины, иконы, медали, коллекция фарфора. У каждого предмета - своя история. Многие из них экспонируются впервые.