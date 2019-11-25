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Столица встретила звездную делегацию детского "Евровидения-2019"
В этом году за Беларусь пела Лиза Мисникова. Тим "Пепельный" приземлилась в минском аэропорту буквально час назад. Как настоящих триумфаторов поклонники встречали евровизионную команду громкими аплодисментами, речевками и плакатами. На протяжении детской евронедели Лизу Мисникову сопровождала и делилась оперативными новостями съемочная группа Агентства теленовостей.
Напомним, что по итогам конкурса в копилке белоруски оказалось 92 балла. Лиза Мисникова стала 11-й в евровизионной таблице. Десятку наша вокалистка получила от Италии. Победа конкурса вот уже во второй раз за Польшей. Вики Габор стала лучшей по версии телезрителей и жюри.
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