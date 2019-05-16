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"Страна спортивная и креативная" - под таким девизом проходит 28-ая "Мельница моды"
В Республиканском фестивале-конкурсе в этом году принимают участие 66 белорусских коллекций, 150 моделей разных возрастов, команда стилистов и фотографов. В номинации "Школа моды" свои креативные задумки демонстрируют начинающие дизайнеры одежды, а в номинации "Мастер моды" - специалисты, которые успели уже завоевать авторитет.
Международное жюри в этом году представляют топовые представители фэшн-индустрии и учебных заведений Сербии, Китая, Украины, России, Беларуси. Значительное внимание уделяется и интернациональным мастер-классам среди дизайнеров.
Вечером на гала-показе - демонстрация лучших белорусских коллекций-победителей, а также гостевые коллекции из Кракова, Риги, Шанхая, Белграда, Киева, Москвы и других городов-партнеров.
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