Стратегии выживания национального кинематографа сегодня обсуждают на конференции в Минске

Острый диалог о стратегиях выживания национального кинематографа сегодня в залах Академии наук и "Беларусьфильма". Научно-практическая конференция к 95-летию белорусского кинематографа сегодня продолжится. На пленарном заседании и круглом столе выступят искусствоведы и режиссеры не только из Беларуси. Гости услышат мнение и специалистов ВГИКа, Российского института истории искусств и центрального Музея кино Москвы. Всего более пяти часов дискуссий о кинематографических проблемах и перспективах продвижения лент.



17 декабря пройдет День белорусского кино. К этой дате "Беларусьфильм" проведет закрытый показ национального проекта "Купала".



